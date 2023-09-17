Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

В Петрозаводске 18 и 19 сентября пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города будут проводиться массовые проверки водителей. Стражи порядка будут искать автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде.

Горожан просят помогать полиции в этом вопросе. Информацию о пьяных водителях можно передавать по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска