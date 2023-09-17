17 сентября 2023, 17:12
Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске
В понедельник и во вторник в столице Карелии пройдет рейд ГИБДД
В Петрозаводске 18 и 19 сентября пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.
На дорогах города будут проводиться массовые проверки водителей. Стражи порядка будут искать автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде.
Горожан просят помогать полиции в этом вопросе. Информацию о пьяных водителях можно передавать по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска