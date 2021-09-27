Карельский боксер взял «серебро» Чемпионата мира

Боксер из Карелии Константин Опольский завоевал серебряную медаль на 58-м Чемпионате мира среди военнослужащих. Огромным достижением для карельского бокса назвали это в пресс-службе регионального правительства.

Соревнования проходили в Москве. В них принял участие 231 боксер из 36 стран.

В финальном поединке, с разногласием судей 3:2, карельский боксер уступил сопернику из Узбекистана.

- Константин выложился на 100 процентов, но судьи приняли решение не в его пользу, - рссказали в Минобразования и спорта Карелии.

По итогам Чемпионата Константин Опольский выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса». // Фото: источник