Карельских пенсионеров учат пользоваться компьютерами и смартфонами

В Карелии с 10 февраля возобновились курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. Ученики разделены на четыре группы: начальное знакомство с компьютером, продвинутые пользователи и те, кто хочет освоить смартфон.

Как пояснили в республиканском отделении пенсионного фонда, группа по освоению смартфона открылась впервые. В прошлом году были впервые проведены занятия на планшетах.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере - две недели, на смартфоне – одна неделя. Занятия бесплатные. Пенсионер может пройти лишь один курс в год. на занятиях соблюдают социальную дистанцию и носят маски.

Занятия проходят в Кооперативном техникуме в Петрозаводске на Первомайском проспекте, 1-а. Для жителей из районов предоставляют возможность проживания в общежитии. Подать заявление на курсы можно в клиентской службе ПФР либо в отделении ПФР по РК. (фото mguu.ru)