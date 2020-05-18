Карельских педагогов приглашают к участию в республиканском конкурсе

Педагогов образовательных организаций Карелии приглашают к участию в IX республиканском конкурсе методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «Уроки экологического мастерства».

Профессиональное состязание проводится заочно и призвано собрать лучшие педагогические практики в данной области, уточнили в пресс-центре администрации Петрозаводска.

Для участия в проекте необходимо до 1 июня направить на электронный адрес rdebc.aleksandra@mail.ru заявку и методические материалы.

С подробной информацией и положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте организатора – ресурсного центра «Ровесник».