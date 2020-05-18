18 мая 2020, 18:03
Карельских педагогов приглашают к участию в республиканском конкурсе
Заявки и материалы принимаются до 1 июня
Педагогов образовательных организаций Карелии приглашают к участию в IX республиканском конкурсе методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «Уроки экологического мастерства».
Профессиональное состязание проводится заочно и призвано собрать лучшие педагогические практики в данной области, уточнили в пресс-центре администрации Петрозаводска.
Для участия в проекте необходимо до 1 июня направить на электронный адрес rdebc.aleksandra@mail.ru заявку и методические материалы.
С подробной информацией и положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте организатора – ресурсного центра «Ровесник».