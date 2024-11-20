Карельские врачи пять часов вырезали у женщины гигантскую опухоль

Здоровье и жизнь 67-летней жительнице Карелии спасали врачи двух больниц. О помощи женщине рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

У пациентки образовалась гигантская опухоль на шее и лице. К нейрохирургам в РБ СЭМП женщина поступила в связи с кровотечением из новообразования. Врачи остановили кровотечение, провели исследование и установили, что опухоль доброкачественная.

Пожилую пациентку перевели в республиканскую больницу имени Баранова, где ей провели еще одну операцию.

Челюстно-лицевой хирург в ходе пятичасовой операции удалил опухоль и закрыл дефект с помощью пластической хирургии, рассказал министр. Сейчас женщина восстанавливается в амбулаторных условиях. // фото vk.com/mihailohlopkov