Карельские ученые нашли доказательства существования суперконтинента

Новые данные ученых Института геологии КарНЦ РАН подтверждают, что 2,5 млрд лет назад части Фенноскандинавского щита, в том числе Карельская и Беломорская провинции, входили в состав древнего суперконтинента Кенорленд, сообщает пресс-служба учреждения. Отмечается, что это важные сведения с точки зрения как фундаментальной науки, так и практического применения.

«Каждый из объектов был изучен комплексом методов, который включает в себя геологическое картирование, петрографическое исследование, изучение состава минералов, химического состава содержания главных и рассеянных элементов, изотопного состава и т.д. Это позволило получить характеристики первичных расплавов и оценить условия их формирования»,

- рассказала замдиректора Института Александра Степанова.

Сходство в эволюции магматизма всех тектонических провинций Фенноскандинавского щита говорит о том, что они принадлежали одному литосферному блоку и входил в состав древнего суперконтинента Кенорленд, образовавшемуся около 2,7 млрд лет назад и просуществовшего, как минимум, до 2,4 млрд лет. В отличие от возраста, конфигурация континента пока окончательно не определена и является предметом дискуссий ученых.

Директор Института геологии, доктор геолого-минералогических наук Сергей Светов отметил, что ученые проводят большую работу, чтобы понимать, какие планетарные катастрофы можно ожидать, пусть и не в нашем историческом масштабе. А с точки зрения практической значимости, они выходят на методы поиска и прогнозирования полезных ископаемых. // Фото: krc.karelia.ru.