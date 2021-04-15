Карельские спортсмены прошли 350 километров по Полярному Уралу

Группа туристов из Карелии совершила многокилометровый лыжный поход по Полярному Уралу. Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

11 человек под руководством Тимофея Бондаря прошли 350 километров с 29 марта по 9 апреля. В походе четвертой категории сложности приняли участие спортсмены федерации спортивного туризма Карелии, турклуба «Сампо» и республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

Спортсмены прошли перевалы Олений и ряд других, поднялись на вершину горы Пендирмалэ. «Сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость добавили особой работы команды, требовали принятия важных тактических и технических решений на маршруте. Несмотря на все трудности, команда благополучно справилась с поставленными задачами, получила полезный опыт и заряд бодрости на летний спортивный сезон», - отметили туристы.