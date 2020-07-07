Карельские спасатели доставили врача на остров в Онежском озере

Вчера вечером в 22 часа 57 минут на пульт пожарно-спасательной части №14 по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи.

Необходимо было доставить фельдшера на остров Волкостров в Онежском озере к двум пожилым людям, которым требовалась медицинская помощь.

Пожарные, используя пожарно-спасательный катер «Мастер-600», стоящий в боевом расчете части, доставили медика к пострадавшим. Серьезных проблем со здоровьем у них не было.

По предварительным данным, пожилым мужчинам потребовалась помощь, после конфликта с родственником. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.