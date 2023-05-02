Карельские поисковики открыли сезон

«Первый выезд в этом году. Снег почти везде растаял и грунт отошел. Лишь местами встречаются замершие участки почвы, такие, что и лопату не воткнуть. Ездили в Пряжинский район по старым местам. Останков солдат найти не удалось. Может, это и хорошо, значит, хорошо поработали в прошлые годы, а может, удача сегодня была не на нашей стороне», — сообщает на своей страничке поисковик Алексей Фирсов.

Алексей Фирсов и Сергей Лузгин

Из архивных данных известно, что 29 июня 1941 года на Северном и Карельском фронтах начались военные действия. И сразу на всех участках фронта развернулись активные боевые действия. Главные удары враг наносил на Петрозаводском и Олонецком направлениях.

Пряжинский район находился практически на перепутье этих направлений, и на его территории развернулись кровопролитные бои.

На протяжении нескольких лет поисковикам удалось найти сотни им тысячи останков пропавших без вести красноармейцев, установить неизвестные захоронения советских солдат. Только в прошлом году били обнаружены 612 бойцов и офицеров, у 21 из них удалось установить имена и фамилии. Активисты стараются собрать как можно больше информации о каждом бойце, погибшем во время Великой Отечественной войны, установить их фамилии, найти потомков и увековечить имена героев на памятниках.

Напомним, что 29 апреля с участием поисковиков в Петрозаводске была открыта «Вахта памяти -2023».//фото со странички Алексея Фирсова ВК