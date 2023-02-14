14 февраля 2023, 07:46
Карельские плавучие гостиницы включили в морской регистр РФ
Хаусботы теперь можно устанавливать легально и регистрировать упрощенно
Плавучие гостиницы нашей республики вошли в Российский морской регистр. О легализации хаусботов сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
- Первопроходцем стала наша компания «Лаутта» с гостевыми домиками на воде в акватории Ладожского озера – они первыми зарегистрировали свой хаусбот,
- уточнил он.
Губернатор обещал компенсировать карельским предпринимателям затраты на строительство или покупку плавучих гостиниц. Регистрировать их теперь можно по упрощенной схеме. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте