Карельские плавучие гостиницы включили в морской регистр РФ

Плавучие гостиницы нашей республики вошли в Российский морской регистр. О легализации хаусботов сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

- Первопроходцем стала наша компания «Лаутта» с гостевыми домиками на воде в акватории Ладожского озера – они первыми зарегистрировали свой хаусбот,

- уточнил он.

Губернатор обещал компенсировать карельским предпринимателям затраты на строительство или покупку плавучих гостиниц. Регистрировать их теперь можно по упрощенной схеме. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте