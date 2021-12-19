Карельские ориентировщики завоевали медали на первенстве России

В Златоусте Челябинской области проходит первенство России по спортивному ориентированию на лыжах.

Сильнейшие ориентировщики со всей России соревновались на дистанции лонг с общего старта. Карелию представляют воспитанники спортивной школы №2 Петрозаводска.



По сообщению паблика «Спорт-норма жизни Карелия», Валерия Мокринская заняла первое место в группе ж14. А Сергей Зубов, который впервые выступал в группе м17, взял бронзу и выполнил норматив «кандидат в мастера спорта России». (фото vk.com)