19 декабря 2021, 12:46
Спорт

Карельские ориентировщики завоевали медали на первенстве России

Валерия Мокринская стала первой, а Сергей Зубов третьим на соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах

В Златоусте Челябинской области проходит первенство России по спортивному ориентированию на лыжах.

Сильнейшие ориентировщики со всей России соревновались на дистанции лонг с общего старта. Карелию представляют воспитанники спортивной школы №2 Петрозаводска.

По сообщению паблика «Спорт-норма жизни Карелия», Валерия Мокринская заняла первое место в группе ж14. А Сергей Зубов, который впервые выступал в группе м17, взял бронзу и   выполнил норматив «кандидат в мастера спорта России». (фото vk.com)

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новости Карелии
спортивное ориентирование
лыжи
валерия мокринская
Сергей Зубов