Карельские ориентировщицы выиграли золото первенства России

Сборная Карелии завоевала золото первенства России по спортивному ориентированию в эстафете. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

В составе нашей команды выступали Лилия Романенко, Анастасия Глазунова и Айна Йордан. Они стали лучшими в возрастной категории девушек до 15 лет. Соревнования проходят в эти дни в Хабаровске.

Эстафета проходила в драматичной борьбе, рассказал тренер спортсменок Андрей Кульбачко.

«Айна уходила на последний заключительный этап с отставанием в 1.02 от лидирующей сборной команды Москвы. Причем на последний этап у московской команды уходила очень сильная Полина Наумова, взявшая здесь, в Хабаровске, уже две медали - серебро и бронзу в индивидуальных гонках. У нашей же Айны в индивидуальных гонках было в активе только пятое место в первой гонке с общего старта, но в качестве аргументов были ее железный характер и неуемная жажда борьбы. Скажу честно, очень верил в ее победу и именно по этой причине поставил Айну на последний этап, где все решает устойчивость нервной системы и сила духа», - поделился наставник.