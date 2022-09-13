Карельские легкоатлеты – в десятке сильнейших в России

Команда Спортшколы Олимпийского резерва № 3 Петрозаводска показала хорошие результаты на Чемпионате и Первенстве России по эстафетному бегу. Соревнования проходили в Адлере 9 – 12 сентября. Сообщили в Минспорта Карелии.

По итогам четырех дней состязаний борная СШОР № 3, представляющая Карелию, заняла седьмое место среди 30 команд страны.

Результаты всех эстафет:

– эстафета 4 х 200 метров: девушки U18 – 5-е место; юноши U18 – 7-е место; юниоры U20 – 7-е место;

– смешанная эстафета 4 х 400 метров: U18 – 8-е место; U20 – 8-е место;

– эстафета 4 х 800 метров: девушки U18 – 7-е место; юноши U18 – 6-е место; юниоры U20 – 4-е место;

– эстафета 100 х 200 х 300 х 400: девушки U18 – 8-е место; юноши U18 – 13-е место;

– эстафета 4 х 100/110 метров с барьерами: девушки U18 – 4-е место; юниоры U20 – 3-е место. // Фото: Минспорта Карелии