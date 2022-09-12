Спортсмены из Карелии завоевали «бронзу» и «серебро» в Петербурге

Спортсмены-любители из Петрозаводска и Сегежи завоевали медали на состязаниях по лыжероллерам в Петербурге. Им достались «серебро» и «бронза» в гонке свободным стилем.

На соревнованиях «Лыжне все возрасты покорны» боролись 200 спортсменов из разных российских регионов. Серебряные медали в своих возрастных категориях получили лыжероллеры из Петрозаводска Николай Неверов, Владимир Кондратьев и Максим Сергеев.

Бронзовые награды завоевали петрозаводчанин Евгений Вильда и лыжник из Сегежи Виктор Джуссоев. «Бронзу» получила также начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Наталья Фофанова. // Фото: администрация Петрозаводска