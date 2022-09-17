Карельские казаки присоединятся к подразделениям «Ладога» и «Онего»

Карельские казаки решили вступить в именные подразделения «Онего» (прим.ред. разведывательный артиллерийский дивизион) и «Ладога» (прим.ред. подразделение материально-технического обеспечения) и принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня сообщили в администрации Петрозаводска. В минувшую пятницу казаки отправились в пункт комплектации под Лугу, где им предстоит пройти обучение и боевое слаживание. Добровольцами отправились члены двух казачьих обществ Петрозаводска.

Атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев отметил, что казаки - в первую очередь воины, а основная задача подготовки казака - готовность постоять за Отечество, готовность к служению.

«Наша задача - поддержать наших воинов и показать, что республике не все равно», - сказал Гокинаев. (фото unsplash.com, Filip Andrejevic)