Именные подразделения для участия в спецоперации создают в Карелии

Для участия в военной спецоперации на Украине в Карелии создают именные подразделения – «Ладога» и «Онего». Жителей Петрозаводска приглашают вступить в них, сообщили в мэрии.

В подразделение материально-технического обеспечения и разведывательный артиллерийский дивизион примут мужчин 18-50 лет, годных по состоянию здоровья.

Эти военные части сначала под Лугой пройдут обучение и боевое слаживание в течение месяца или двух, а затем отправятся на специальную военную операцию.

В разведывательном артиллерийском дивизионе будет 143 человека, а в подразделении материально-технического обеспечения – 150. Все подробности можно уточнить в военкомате. // Фото: pxhere.com