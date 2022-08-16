Новый асфальт уложат на Машезерской и Питкярантской

Подрядчик готовит к асфальтированию Машезерскую и Питкярантскую улицы в Петрозаводске.

На Голиковке укладывают выравнивающий слой и монтируют бортовые камни, сообщили в мэрии. На улицах Железнодорожная и Володарского после завершения ремонта дорог, заасфальтируют также въезды на них. На Федосовой подрядчик обустраивает обочины и убирает строительный мусор.



В этом году подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» ремонтирует дороги, которые планировалось привести в порядок в 2023 году. (фото пресс-центр администрации)