16 августа 2022, 16:45
Владельцев терминала и контейнера в Петрозаводске просят их убрать
Освободить незаконно занятые земельные участки нужно до 30 августа
Владельцев незаконных конструкций в Петрозаводске просят демонтировать их самостоятельно. Об этом сообщает мэрия.
Речь идет о терминале на Октябрьском проспекте и контейнере около дома № 1 на улице Свердлова.
Освободить землю от этих стационарных объектов необходимо до 30 августа. В противном случае конструкции уберут принудительно, а в хозяев взыщут деньги. // Фото: администрация Петрозаводска