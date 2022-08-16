Владельцев терминала и контейнера в Петрозаводске просят их убрать

Владельцев незаконных конструкций в Петрозаводске просят демонтировать их самостоятельно. Об этом сообщает мэрия.

Речь идет о терминале на Октябрьском проспекте и контейнере около дома № 1 на улице Свердлова.

Освободить землю от этих стационарных объектов необходимо до 30 августа. В противном случае конструкции уберут принудительно, а в хозяев взыщут деньги. // Фото: администрация Петрозаводска