10 ноября 2023, 10:18
Карельские каратисты взяли медали на чемпионате мира
Золотые, серебряные и бронзовые медали у наших спортсменов, выступавших за сборную России
Чемпионат мира по всестилевому каратэ завершился в Орле, карельские спортсмены не ударили в грязь лицом и завоевали награды различного достоинства.
Состязания собрали более 500 каратистов из 28 стран. Воспитанники карельской школы каратэ выступали в составе сборной страны, сообщается в спортивном паблике.
Золотую награду чемпионата взяла Людмила Мартынович, каратистка Виктория Вовк стала серебряной чемпионкой. Еще три бронзовые медали у Александра Литовки, Григория Романенко и Ивана Сторожева. // фото скриншот видео VK-сообщества «Спорт-норма жизни Карелия»