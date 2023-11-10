Карельские каратисты взяли медали на чемпионате мира

Чемпионат мира по всестилевому каратэ завершился в Орле, карельские спортсмены не ударили в грязь лицом и завоевали награды различного достоинства.

Состязания собрали более 500 каратистов из 28 стран. Воспитанники карельской школы каратэ выступали в составе сборной страны, сообщается в спортивном паблике.

Золотую награду чемпионата взяла Людмила Мартынович, каратистка Виктория Вовк стала серебряной чемпионкой. Еще три бронзовые медали у Александра Литовки, Григория Романенко и Ивана Сторожева. // фото скриншот видео VK-сообщества «Спорт-норма жизни Карелия»