Кондопожские «армейцы» потерпели второе подряд поражение в Петербурге

Кондопожская команда «СКА-Карелия» сегодня проводила свой очередной матч первенства МХЛ. В Санкт-Петербурге «армейцы» играли против местного «Динамо».

Борьбы в этом матче не получилось. Хозяева с первых минут захватили инициативу. После первого периода на табло горели цифры 3:0, после второго - 6:1. Итоговый результат - 8:2 в пользу «Динамо».

Напомним, двумя днями ранее хоккеисты «СКА-Карелия» уступили в городе на Неве команде «СКА-1946» со счетом 0:10. // Фото «СКА-Карелия»