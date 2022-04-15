Карельские биатлонисты взяли первые медали на арктических играх

Соревнования по биатлону в рамках всероссийских арктических игр проходят в Ямало-Ненецком автономном округе. Четверо воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва СКА представляют Карелию на стартах.

В пятницу спортсмены боролись за лидерство в индивидуальной гонке на пять километров. Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала золотую медаль. Еще одна участница из нашей республики, Анна Серова, стала седьмой, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Среди юношей карельский биатлонист Николай Мячин стал третьим, а Андрей Молодцов замкнул пятерку лидеров.

Ранее на стартах проявили себя карельские лыжники. Ульяна Чепик стала третьей в гонках свободным стилем, а в смешанной эстафете 4х3 км наша сборная стала третьей. (фото скриншот)