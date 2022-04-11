Карельские аграрии: Активно пользуемся мерами господдержки

Во время круглого стола, посвященного работе сельского хозяйства Карелии в условиях внешних санкций, ситуацию в агропромышленном комплексе республики обсудили работники отрасли, общественники и депутаты Заксобрания.

Как отметил фермер Станислав Богословский, внешние санкции никак не повлияли на планы сельхозпроизводителей.

Продолжаем работать. Сейчас у нас в хозяйстве выращивается порядка 50 бычков, реализуем мясо. Планируем развивать и растениеводство. Надеюсь, что все получится, и в итоге сможем засеять кормовыми культурами площадь более 150 га. Пока планируем начать за счет собственных средств, но рассчитываем, что сможем вновь получить господдержку,

- рассказал Станислав.

Совхоз «Ведлозерский» благодаря помощи от государства в этом году вдвое увеличит площадь под посев: с 250 до 500 га. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Буевич.

Также мы планируем внести минеральные удобрения объемом 200 тонн, что на 50 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это позволит нам, при условии хорошей погоды, заготовить корма собственного производства на весь сезон,

– сказал он.

Кроме того, совхоз заканчивает ремонтировать помещения ферм, что даст возможность увеличить поголовье стада до 800 голов и нарастить производство сырого молока. При поддержке республики совхоз обновляет парк техники и оборудование.

Господдержка помогает развиваться и небольшим частным хозяйствам. Сельхозкооператив «БиоКарелия» в прошлом году увеличил площадь посадок в десять раз – с 5 до 50 га и планирует начать собственную переработку.

Качественный посадочный материал закупался всегда за границей, в Голландии. Сейчас мы активно готовимся к реализации проекта по импортозамещению. Мы продолжаем работать, не снижаем темпы. Активно пользуемся мерами государственной поддержки по линии министерства сельского хозяйства. Их разработано огромное количество. Считаю, что ни в одной отрасли нет настолько простых, адекватных и выгодных по ставкам мер поддержки,

– говорит председатель кооператива Анастасия Цеханович.

О необходимости снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции заявил и президент РФ. С этой целью на поддержку центров семеноводства и селекции будет выделено не менее 5 млрд рублей. Также глава государства поддержал предложение правительства дополнительно предусмотреть не менее 153 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Прежде всего, деньги пойдут на льготное и инвестиционное кредитование агропроизводителей. Также Владимир Путин поручил усилить техническую базу российского агропрома.

Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов,

– приводит его слова ТАСС.

По поручению Президента, в связи с новыми долгосрочными вызовами, стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса будет скорректирована к июлю. В ней планируется предусмотреть исчерпывающий набор мер господдержки. С его помощью ежегодные темпы роста отрасли должны стать выше, чем по экономике в целом.