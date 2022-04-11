Карельские аграрии: Активно пользуемся мерами господдержки
Во время круглого стола, посвященного работе сельского хозяйства Карелии в условиях внешних санкций, ситуацию в агропромышленном комплексе республики обсудили работники отрасли, общественники и депутаты Заксобрания.
Как отметил фермер Станислав Богословский, внешние санкции никак не повлияли на планы сельхозпроизводителей.
Продолжаем работать. Сейчас у нас в хозяйстве выращивается порядка 50 бычков, реализуем мясо. Планируем развивать и растениеводство. Надеюсь, что все получится, и в итоге сможем засеять кормовыми культурами площадь более 150 га. Пока планируем начать за счет собственных средств, но рассчитываем, что сможем вновь получить господдержку,
- рассказал Станислав.
Совхоз «Ведлозерский» благодаря помощи от государства в этом году вдвое увеличит площадь под посев: с 250 до 500 га. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Буевич.
Также мы планируем внести минеральные удобрения объемом 200 тонн, что на 50 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это позволит нам, при условии хорошей погоды, заготовить корма собственного производства на весь сезон,
– сказал он.
Кроме того, совхоз заканчивает ремонтировать помещения ферм, что даст возможность увеличить поголовье стада до 800 голов и нарастить производство сырого молока. При поддержке республики совхоз обновляет парк техники и оборудование.
Господдержка помогает развиваться и небольшим частным хозяйствам. Сельхозкооператив «БиоКарелия» в прошлом году увеличил площадь посадок в десять раз – с 5 до 50 га и планирует начать собственную переработку.
Качественный посадочный материал закупался всегда за границей, в Голландии. Сейчас мы активно готовимся к реализации проекта по импортозамещению. Мы продолжаем работать, не снижаем темпы. Активно пользуемся мерами государственной поддержки по линии министерства сельского хозяйства. Их разработано огромное количество. Считаю, что ни в одной отрасли нет настолько простых, адекватных и выгодных по ставкам мер поддержки,
– говорит председатель кооператива Анастасия Цеханович.
О необходимости снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции заявил и президент РФ. С этой целью на поддержку центров семеноводства и селекции будет выделено не менее 5 млрд рублей. Также глава государства поддержал предложение правительства дополнительно предусмотреть не менее 153 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Прежде всего, деньги пойдут на льготное и инвестиционное кредитование агропроизводителей. Также Владимир Путин поручил усилить техническую базу российского агропрома.
Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов,
– приводит его слова ТАСС.
По поручению Президента, в связи с новыми долгосрочными вызовами, стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса будет скорректирована к июлю. В ней планируется предусмотреть исчерпывающий набор мер господдержки. С его помощью ежегодные темпы роста отрасли должны стать выше, чем по экономике в целом.
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