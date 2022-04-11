Продукты в Карелии за месяц подорожали на 10%

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на топливо и продукты в республике. Статистика доступна на официальном сайте ведомства.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в марте составила 6780 рублей. За месяц она выросла на 10,7%, с начала года - на 13,1%.

Средняя цена литра бензина в Карелии в марте составила 50,11 рубля. По сравнению с февралем цены снизились на 0,2%, с начала года выросли на 1,0%. Фото pixabay.com/Pexels