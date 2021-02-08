Карельская лыжница Ольга Жолудева выступит на первенстве мира

В Финляндии набирает обороты первенство мира по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях участвует и представительница Карелии Ольга Жолудева, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Мастер спорта из Сегежи выступит в возрастной группе 19-20 лет. Соревнования по этому возрасту начнутся 9 февраля.

В программе соревнований: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем. Первенство мира завершится 14 февраля. Фото Минспорта РК