Спортсмен набирает команду для забега по Онежскому озеру до Кижей

Петрозаводчанин приглашает спортсменов пробежать первый ледовый ультрамарафон «Кижский лед». Старт авантюрного забега запланирован с Онежской набережной 23 февраля. Марафонцам предстоит преодолеть по снегу и льду примерно 70 километров. О своей затее Влад Арбатов написал в «ВКонтакте».

«Идея вынашивалась несколько лет. И до сих пор не отпускает. Давно хотел побывать на острове Кижи но, то времени нет, то другие отговорки и причины. Просто хватит искать оправдания! Надо это сделать!»

- написал петрозаводчанин. Мужчина приглашает присоединиться к забегу еще троих спортсменов. Полная команда насчитывает шестерых.

При этом спортсмен предупреждает о трудностях, которые могут возникнуть в пути. Это переменчивая погода, короткий световой день, трещины и промоины.

Карельский спортсмен также обратился к владельцам снегоходной техники с просьбой подстраховать марафонцев в случае экстренной ситуации и помочь с эвакуацией. (фото get.run)