Жителей Петрозаводска приглашают на отжимания и подтягивания на морозе

Жителей Петрозаводска в феврале приглашают сдать нормы комплекса ГТО по гимнастике и легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

11, 18, 25 февраля всех желающих ждут на стадионе «Юность». Будут приниматься отжимания, подтягивания, прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа, наклон вперед из положения стоя. Сдача нормативов по гимнастике начинается в 15.30.

21 и 28 февраля с 12 до 14 часов в манеже ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б) будут проводиться тестирования по легкой атлетике.

Для участия в сдаче нормативов необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 77-99-60. Фото gracieraleigh.com