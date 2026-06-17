Карельская филармония приглашает на концерт «Я отсюда родом-племенем»

Программа откроет абонемент №6 «Вечера с Мужским хором» и будет посвящена 85-летию со дня рождения композитора Валерия Гаврилина (6+)

Валерий Гаврилин (1939–1999) был подлинно удивительным человеком и композитором. О себе он говорил так: «Я живу на своей Родине, я охраняю и сохраняю её музыку». За свой талант, который заметно выделал его среди сверстников, ещё в Специальной музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории он получил прозвище «Великий».

В творческом багаже Валерия Гаврилина оперы и балеты, симфонические и камерные произведения, музыка для театра и кино. Его авторский почерк узнаётся с первых нот, он отличается какой-то особой доверительностью, что позволяет мелодиям с первых нот завоёвывать любовь публики. Каждое его крупное произведение становилось событием музыкальной жизни, будь то действа для хора и оркестра «Перезвоны» и «Скоморохи», вокальные циклы «Русская» и «Немецкая тетради», «Вечерок». Народную славу композитору подарил кинематограф: музыку к кинофильмам он писал с 1966 года. Среди них: «Анюта», «Женитьба Бальзаминова», «Обида», «Деревенская история», «Провинциальный бенефис» и другие.

Цикл «Военные письма» Валерия Гаврилина – сочинение о любви, которая разрушена страшным бедствием – войной. Это история женщины, чей любимый погиб, а она продолжает его ждать. На примере «Военных писем» драматическая история любви деревенских парня и девушки становится историей целого поколения.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов;

Образцовый коллектив Карелии и России Концертный хор «Теллерво», руководитель – заслуженный работник культуры России и Карелии Ирина Белковская;

Мужской камерный хор филармонии и Мужской хор Карелии, художественный руководитель и дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов

Солисты: лауреаты международных конкурсов Семён Мусатов (баритон, Москва), Алина Кардакова (меццо-сопрано).

В программе: поэма для солистов, детского и смешанного хоров и оркестра «Военные письма» Валерия Гаврилина и другие сочинения композитора в переложении для мужского хора.

Концерт состоится 23 ноября. Начало в 18:00. Действует «Пушкинская карта». 6+

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