Карельская биатлонистка взяла серебро на всероссийских соревнованиях

Екатерина Лянгина из Карелии завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по биатлону. Они проходят в Саранске с 8 по 15 марта, сообщили в Минспорта Карелии.

Кроме состязаний среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения параллельно идут также соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий» 2009 - 2010 годов рождения.

В первый день соревнований в спринте на дистанции 3,6 км карельская биатлонистка Екатерина Лянгина взяла серебро.

В категории юношей 2007-2008 г.р. лучший результат среди карельских спортсменов у Глеба Воронцова - 18 место.

Кроме того, юноши 2009-2010 г.р. Сергей Пищенко занял 8 место, Матвей Науменко, допустив один промах на первом рубеже, вошел в двадцатку сильнейших стреляющих лыжников - 16 место. // Фото: источник