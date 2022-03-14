14 марта 2022, 17:02
Баскетболисты из Карелии вышли во всероссийский финал «Локобаскета»
Карельские юниоры в апреле представят республику в Краснодаре
Юные баскетболисты из Карелии взяли медали финала чемпионата школьной баскетбольной лиги по Северо-Западу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Девушки из нашей республики заняли третье место. Юноши взяли серебро, уступив в финале команде из Новгородской области.
Следующим испытанием для ребят станет всероссийский финал турнира «Локобаскет», который пройдет в апреле в Краснодаре. Фото источника