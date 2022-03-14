14 марта 2022, 17:02
Спорт

Баскетболисты из Карелии вышли во всероссийский финал «Локобаскета»

Карельские юниоры в апреле представят республику в Краснодаре

Юные баскетболисты из Карелии взяли медали финала чемпионата школьной баскетбольной лиги по Северо-Западу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Девушки из нашей республики заняли третье место. Юноши взяли серебро, уступив в финале команде из Новгородской области.

Следующим испытанием для ребят станет всероссийский финал турнира «Локобаскет», который пройдет в апреле в Краснодаре. Фото источника

Обсудить
Метки: 
баскетбол
локобаскет
Краснодар
финал
новости Карелии