Баскетболисты из Карелии вышли во всероссийский финал «Локобаскета»

Юные баскетболисты из Карелии взяли медали финала чемпионата школьной баскетбольной лиги по Северо-Западу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Девушки из нашей республики заняли третье место. Юноши взяли серебро, уступив в финале команде из Новгородской области.

Следующим испытанием для ребят станет всероссийский финал турнира «Локобаскет», который пройдет в апреле в Краснодаре. Фото источника