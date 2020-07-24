Карелию показали в трейлере к фильму «Последний богатырь-2»

В декабре этого года на экраны страны должен выйти сиквел мега-успешной киносказки – фильм «Последний богатырь. Корень зла», съемки которого проходили в Карелии.

По информации сайта kinobusiness.com, первый фильм, вышедший на экраны в 2017 г., посмотрел каждый третий россиянин старше 4 лет, а его бюджет окупился в прокате всего за 11 дней.

Не был обделен «Последний богатырь» и вниманием официальной критики. В декабре 2017 года фильм стал обладателем премии The Hollywood Reporter в номинации «Проект года», в январе 2018-м получил кинопремию Золотой орёл в номинации «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам», а в 2019-м отмечен национальной телевизионной премией ТЭФИ-KIDS 2019 в номинации «Телевизионный фильм/сериал для детей».

«Российская газета» сообщает, что о второй части будет рассказано о том, как на Белогорье нападают темные силы, в том числе - злые ведьмы Василиса и Галина. Иван - сын Ильи Муромца - спасет мир. В фильме появится много новых героев, в том числе обещано новое прочтение "Колобка". Также в картине появится Финист-Ясный сокол и страшный герой Роголеп. Помимо Водяного, есть еще один подобный персонаж - Корень.

"Мы вернули на экраны любимых героев русских сказок - Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и многих других, Но все только начинается! Волшебный мир станет еще больше и наполнится новыми историями и неожиданными приключениями."

- говорит Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России и СНГ.

Одной из локаций, где проходили съемки, стала Республика Карелия. В трейлере на 20-й секунде видны очень характерные скалистые острова в озере, а на 1:14 декорации вызывают в памяти гроты Рускеалы.

«Петрозаводск говорит» уже писал о съемках картины, рассказывая о впечатлениях от съемок актрисы Елены Яковлевой.

Мы снимали в Карелии, на Урале и в Сочи. Это безумно красивые места. Например, Карелия – это острова в воде, поросшие удивительными деревьями. Мох везде фантастический. Такая красота у нас в стране,

– поделилась Елена Алексеевна.

58-летняя актриса активно снимается в кино и постоянно гастролирует. По словам артистки, от творческого процесса она осталась в полном восторге.

На экраны фильм «Последний богатырь. Корень зла» должен выйти в декабре 2020 г.

