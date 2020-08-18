Карелия слабо осваивает средства по нацпроектам, но это тайна

Расходование средств, выделенных Карелии на нацпроекты идет откровенно слабо, а по некоторым министерствам и вовсе никак. Информацию об этом озвучила министр финансов Карелии Елена Антошина на заседании правительства 18 августа.

В частности, на 1 августа расходование средств на реализацию национальных проектов составило 31,6% от плана. Когда Антошина стала называть министерства, допустившие нулевое освоение средств по ряду субсидий, глава РК Артур Парфенчиков не выдержал. Он напомнил, что Антошина выступает публично и что ее «все слышат».

- Есть субсидии, которые не исполняются в июне месяце. Понимаете? Поэтому мы здесь не отстаем, а работаем в плановом режиме, - неприятные показатели Парфенчиков облек в более обтекаемые формулировки.

Он призвал министра применять «более корректные словосочетания», так как, уверен губернатор, основной объем работ будет завершен осенью.

Подробнее об обсуждении финансов республики на заседании правительства читайте на портале «Петрозаводск говорит» позднее.