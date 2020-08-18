Карелия готова заплатить Соловьеву 6 миллионов рублей за имидж региона

На прошлой неделе Государственное бюджетное учреждение «Информационный туристский центр республики Карелия» разместило на официальном портале закупок спрос на услугу по организации пресс-тура для российских блогеров.

Исполнитель должен организовать визит «не менее одного (?!) и не более двух российских блогеров, которые входят в ТОП-10 самых цитируемых российских журналистов за 2019 год по рейтингу компании «Медиалогия». Вот они:

Эти один-два блогера должны в сентябре посетить следующие места: Петрозаводск, о. Кижи, г. Сортавала, горный парк «Рускеала», о. Валаам, гора Воттоваара, оз. Пизанец, Национальные парки «Ладожские шхеры», «Калевальский» и «Паанаярви», Беломорские петроглифы, Соловецкие острова.

А потом блогеру нужно разместить на своих интернет-площадках материалы о визите: двухминутный фильм на YouTube, две статьи с анонсами в Instagram, Twitter, FB, VK, OK и не менее 10 фото-постов в Instagram.

Все это обойдется карельской казне, то есть налогоплательщикам в 6 миллионов 400 тысяч рублей.

При этом бюджетные деньги пойдут и на оплату проезда, размещение, проживание и прочее – по самому высшему разряду.

Итоги акциона подведут 21 августа.

По данным «Карелинформа», это уже вторая попытка зазвать знаменитостей за бешеные деньги. Первый аукцион на ту же сумму состоялся в июле, однако был расторгнут.