Карелия – самый грибной регион России

Карелия признана самым грибным регионом России, пишет РИА Новости. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного в соцсетях российским сервисом бронирования «Твил».

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов. На первом месте оказалась Карелия, ее отметили 49 процентов голосовавших.

На втором месте – Архангельская область, это выбор 15 процентов подписчиков.

На третьем месте Башкирия, набравшая 11 процентов голосов.

За Новгородскую область высказались девять процентов участников голосования. На пятом месте (восемь процентов голосов) оказалось Подмосковье. Также в первую десятку вошли Ленинградская, Владимирская, Самарская, Ивановская области и Краснодарский край.