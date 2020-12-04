Карелии поставили «отлично» за организацию Центра управления регионом

В правительстве России прошло совещание, посвящённое подведению итогов исполнения поручения президента по организации Центров управления регионом (ЦУР), сообщает D-Russia.ru.



Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил, что ЦУРы созданы во всех субъектах РФ. Кроме того, во всех регионах назначены руководители цифровой трансформации (РЦТ).

Приоритетом цифровой трансформации субъектов РФ является реализация сквозных проектов:

по переводу государственных услуг в электронный вид (ГУ);

по цифровизации контрольно-надзорной деятельности (КНД);

по внедрению и развитию платформы обратной связи (ПОС) и центров управления регионами (ЦУР);

по обеспечению оперативной информацией Центра национальных проектов (ЦНП) и оперативного управления регионом на основе данных.

Важно обеспечить цифровую трансформацию в отраслях с высокой востребованностью электронных услуг и их социальной значимостью. Стоит отметить следующие сферы: городская среда, транспорт и логистика, государственное управление, здравоохранение, образование.

Планируется, что РЦТ федеральных органов исполнительной власти обеспечат координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам.

Минцифры обеспечит координацию и методическую поддержку заместителей губернаторов и региональных министров, ответственных за координацию цифровой трансформации в субъекте РФ.

Планируется также обеспечить повышение квалификации РЦТ субъектов и членов команд цифровой трансформации – обучение пройдёт за счёт субсидии из федеральной программы «Кадры». Срок – до марта 2021 года.

Гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский рассказал о кадровом обеспечении проектных офисов ЦУР субъектов (за исключением Москвы и Московской области): 24 региона оценены на «отлично» (кадровое обеспечение больше 90%), 25 регионов – на «хорошо» (ресурсов больше 75%), 34 региона на «удовлетворительно» – больше 30% ресурсов.

Среди «отличников» назван Карелия и еще 23 региона:

Санкт-Петербург

Республика Карелия

Вологодская область

Орловская область

Курская область

Ярославская область

Тульская область

Рязанская область

Тамбовская область

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Саратовская область

Астраханская область

Самарская область

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Свердловская область

Тюменская область

Республика Алтай

Кемеровская область

Республика Хакасия

Республика Бурятия

Амурская область

Хабаровский край.

Фото с сайта d-russia.ru