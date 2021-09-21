Карелия получит федеральные деньги в честь 800-летия крещения

За подписанный 20 сентября Указ о праздновании на федеральном уровне 800-летия крещения карелов Владимира Путина поблагодарил глава республики. По словам Артура Парфенчикова, к знаменательной дате региону предоставят финансовую поддержку.

Дело в том, что основная часть торжеств пройдет именно на территории Карелии.

«Это решение подразумевает получение федеральной поддержки на реставрацию объектов культурного наследия, создание духовно-просветительских центров, реализацию издательских проектов. И сейчас наша задача совместно с Правительством России подготовить конкретные предложения, которые войдут в итоговый план юбилейных мероприятий», - отметил Парфенчиков.

Напомним, 800-летие крещения карелов будут отмечать в 2027 году. Юбилей ведет отсчет с записи в Лаврентьевской летописи Владимиро-Суздальской земли.

Там сказано, что в 1227 году переяславль-залесский князь Ярослав Всеволодович «крестил множество Корел». // Фото: источник