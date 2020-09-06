Карелия получит дополнительные средства на вывоз бытовых отходов

Кроме Карелии, ещё восемь регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов, сообщается на сайте правительства России.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование получат республики Карелия, Алтай, Калмыкия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн. рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объёмов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку.

Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд. рублей. Деньги поступят в 76 регионов.