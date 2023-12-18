Карелия поддержала сдачу документов в ЦИК о выдвижении Путина

18 декабря Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина документы, которые требуются для выдвижения на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил член ЦИК Константин Мазуревский.

В комплект документов входят ходатайство о регистрации инициативной группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы. По закону у центральной избирательной комиссии есть пять дней на рассмотрение вопроса о регистрации инициативной группы избирателей.

В число участников собрания, проголосовавшего за создание инициативной группы, вошли и жители Карелии. Это руководитель РО ДОСААФ России республики Карелия Валерий Таборов, специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Кижи» Анна Анхимова и генеральный директор АУ РК «Издательство «Периодика» Наталья Синицкая.

«Владимир Владимирович объявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента в День Героя Отечества, 8 декабря. Я считаю, что это было сделано сознательно. Люди увидели, что глава государства помнит о героях нашей страны и поддерживает их», - отметила символичность события Наталья Синицкая.

Анна Анхимова считает, что президент заботится о сохранении законности избирательного процесса, и все необходимые условия были соблюдены.

«Желаю другим партиям такой же аккуратной и ответственной работы. Ну, а сама лично, как только законодательство позволит, начну агитировать за Владимира Путина родственников и друзей»,

- сказала Анна Анхимова.

С точки зрения Валерия Таборова, жители республики готовы проголосовать за Путина уже сейчас.

«После того, как я приехал из Москвы, знакомые друзья задавали много вопросов. Интересовало, что будет дальше после создания инициативной группы. Как обычно делает наш президент, ответ получен четкий и очень быстро. От всей души поддерживаю выдвижение и обязательно приду на избирательный участок в марте».

Собрание инициативной группы состоялось 16 декабря, где участники единогласно поддержали Владимира Путина. // фото Анны Анхимовой