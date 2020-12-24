Карелия может стать «страной возможностей» по результатам голосования

Организаторы проекта «ТопБЛОГ» подвели предварительные итоги народного голосования по выбору субъекта для проведения блог-тура «Россия – страна возможностей», сообщает сайт правительства Карелии.

Сейчас пользователи соцсетей выбирают места, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники. Среди них телеведущая Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, инстамама Ирина Акопян и многие другие.

В номинации «Субъекты РФ с численностью от 500 тыс. до 1 млн», в которой представлено два десятка регионов, Республика Карелия сегодня занимает второе место. В настоящее время за нее проголосовало почти 6 тысяч пользователей соцсетей.

Обогнать Карелию удалось только Республике Коми – предпочтение ей отдали 13,5 тысяч человек. Третья строчка рейтинга – у Новгородской области (4,6 тыс.).

Однако ситуация может в любой момент измениться. Голосование будет длиться еще целый месяц. Посмотреть на его результаты можно здесь.

В субъекты федерации, признанные победителями, приедут успешные участники проекта «ТопБЛОГ» и их наставники – известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Вместе они снимут фильмы о туристических местах, интересных событиях и людях территории. Кроме того, они проведут творческие встречи и мастер-классы для местных жителей.

«Мы хотим повысить привлекательность туризма внутри России, популяризировать исторические, природные и архитектурные памятники нашей страны. Это невозможно без мощного освещения в соцсетях. В нашем проекте «ТопБЛОГ» есть целое направление «Лайфстайл и путешествия»: его участники станут новыми амбассадорами регионов. Во время блог-тура они и представители других треков проекта вместе со своими наставниками сделают сотни постов. Значит, миллионы подписчиков увидят самые красивые города и места нашей страны. Уверен, что их впечатления вдохновят россиян на новые туристические открытия»,

– рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов.

Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей». Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 15 января 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.

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