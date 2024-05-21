Карелия и Китай будут совместно производить буровые установки

В Петрозаводске проходит третий в истории республики «Карелфорум» – масштабное событие в сфере добычи и обработки камня. Традиционно на мероприятии заключается множество договоров и соглашений. Среди них – Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта совместного производства высокопроизводительных буровых машин между компаниями из Карелии и Китая. Свои подписи в документе поставили директор ООО «К-Диамант» (Республика Карелия) Андрей Тодуа и представитель CHICO MACHINE TECHNOLOGY» (Китайская Народная Республика) господин Ван Субэй.

Мы серьезно работаем над импортозамещением камнедобывающего и камнеобрабатывающего оборудования. Сегодня подписали соглашение с нашими китайскими партнерами. Вместе мы создаем собственное производство оборудования, предназначенного для предварительного бурения. Очень важно, что это соглашение основывается не на каких-то перспективах: на выставке уже представлен первый образец техники, разработанный нашими и китайскими партнерами,

– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

На международной выставке «Карелфорум-2024» представили модель установки CHICO 22A, предназначенной для бурения скважин диаметром 25-45 мм в условиях бездорожья. Она уже превосходит европейские аналоги в скорости бурения, удобстве работы и простоте обслуживания, является надежной, при этом обладает значительно меньшей стоимостью. Установки уже успешно работают на горнодобывающих предприятиях Карелии и имеют положительные отзывы.

Буровые установки будут использоваться для карьерных и дорожно-строительных работ. Инвестиции в проект составляют 200 миллионов китайских юаней и предусматривают производство 100 машин в год, треть из которых планируется продавать на российском рынке.

//Фото: пресс-служба Правительства Карелии