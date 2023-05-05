Карелия готова к пожароопасному сезону

Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу признал Республику Карелия готовой к пожароопасному сезону, что подтверждено соответствующим Заключением.

На основании анализа и материалов, документов и сведений об исполнении ранее выданного предписания (…) считать его исполненным, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия признать готовым к пожароопасному сезону 2023 года,

- говорится в письме Департамента.

Ранее Департамент указал не необходимость прохождения тренировок и обучения всех сотрудников парашютно-десантной службы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. 3 мая воздушные тренировки десантников и парашютистов завершились.

Специалисты центра готовы оказать помощь регионам, в которых сейчас сложилась сложная пожароопасная обстановка. Соответствующее обращение направил Глава Карелии Артур Парфенчиков руководителю Рослесхоза Ивану Советникову.

Сегодня федеральный штаб Рослесхоза сообщил о том, что 50 работников парашютно-десантной пожарной службы Карелии поставлены в резерв для оказания помощи другим субъектам,

- отметил и.о. министра природных ресурсов Алексей Павлов на заседании комиссии правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось 5 мая.

Решение об отправке наших специалистов будет принято в ближайшее время.