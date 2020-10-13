Карелия довела Регину Тодоренко до слез

Телеведущая и звезда программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко показала новые фотографии из своего путешествия по России. Снимки появились в личном микроблоге знаменитости в «Инстаграм», сообщает сайт Replyua.net.

Тодоренко призналась, что находясь в Карелии ей удалось прокатиться на старинном поезде. Регина отметила, что она так прониклась историей и атмосферой, что долго рыдала в вагоне, еле успокоившись.

«Как же я рыдала в этом поезде. Не могла успокоиться. Расчувствовалась, прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом «До-диез минор» Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз»,

- призналась Регина.

«Ааа, какая крутая фотография», «Вааау! Супер ретро-образ», «Очень атмосферное фото», «Регина, вы сказочно красивы!», «Регина, великолепна! Чувственная, женственная, молодая, крутая, красивая девчонка! Пожалуйста, всегда такой оставайся! Смотреть одно удовольствие»,

- забросали комплиментами телеведущую ее поклонники.

Фото взяты с сайта Replyua.net