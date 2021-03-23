Карелавтотранс отменил дополнительные поборы с населения за проезд

Реконструкция петрозаводского автовокзала обернулась введением странных поборов с населения. Об этом сообщили возмущенные пассажиры, которые воспользовались автобусными маршрутами ГУП РК «Карелавтотранс».

С 17 марта 2021 года междугородние и пригородные автобусы стали отправляться от площади Гагарина в Петрозаводска, так как автовокзал закрылся на реконструкцию. На площадь Гагарина «переехала» и билетная касса автовокзала. И вот именно здесь пассажиров ждал неприятный сюрприз.

Как рассказала жительница Костомукши Любовь Владимировна, в карельскую столицу она приехала по делам. Обратно она решила добраться на автобусе. Женщина знала, сколько стоит билет до Костомукши.

- Я пришла в кассу, выяснила, что есть свободные места, и купила билет. Это было 20 марта. Меня удивило, что с меня за билет взяли не 1100 рублей, а 1155 рублей. Я присмотрелась к билету и увидела, что 55 рублей это какой-то непонятный сервисный сбор. Причем, сумма в 55 рублей была выделена в отдельную строку,

- рассказала Любовь Владимировна.

Она обратилась к кассиру с просьбой объяснить, за что с нее берут дополнительные деньги. Ей объяснили, что ГУП РК «Карелавтотранс» вынужден арендовать у железнодорожного вокзала помещения для продажи билетов. Для того, чтобы оплатить аренду, государственное предприятие «Карелавтотранс» ввело сервисный сбор.

Естественно, женщина возмутилась, так как оплачивать за счет пассажиров собственные расходы предприятия, мягко говоря, не вполне законно.

23 марта журналист портала «Петрозаводск говорит» обратилась за разъяснениями в кассу автовокзала. Там подтвердили, что, действительно, несколько дней брали с пассажиров дополнительную плату в размере 5% от стоимости билета. Но, заверила сотрудница Карелавтотранса, с 23 марта, так называемый, сервисный сбор отменен.

Любовь Владимировна, которая предусмотрительно сохранила билет, намерена обратиться в Карелавтотранс с требованием вернуть ей деньги, которые были с нее взяты в виде сомнительного сервисного сбора.

- Дело не в сумме, а в принципе. Мне неприятно, когда все проблемы пытаются решить за счет обычных граждан. Я обязательно буду добиваться, чтобы мне вернули деньги, которые с меня, я уверена, взяли незаконно, - сказала костомукшанка.