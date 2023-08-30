30 августа 2023, 08:20
Капремонт и расселение в Карелии станут темой горячей линии минстроя
У жителей республики будет один час, чтобы задать вопросы специалистам
У жителей Карелии будет один час, чтобы задать вопросы специалистам регионального минстроя.
Темой горячей линии станет капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, программа переселения людей из аварийных квартир, региональные целевые программы.
Задать вопросы жители Карелии смогут 31 августа с 16:00 до 17:00 по телефону: 8 (8142) 78-51-57. // фото «Петрозаводск говорит»