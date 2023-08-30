Капремонт и расселение в Карелии станут темой горячей линии минстроя

У жителей Карелии будет один час, чтобы задать вопросы специалистам регионального минстроя.

Темой горячей линии станет капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, программа переселения людей из аварийных квартир, региональные целевые программы.

Задать вопросы жители Карелии смогут 31 августа с 16:00 до 17:00 по телефону: 8 (8142) 78-51-57. // фото «Петрозаводск говорит»