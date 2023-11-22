Капитальный ремонт завершен на объектах Межрайонной больницы №1

В рамках инициированного Главой государства национального проекта «Здравоохранение» (по программе модернизации первичного звена здравоохранения) в этом году выполнен капитальный ремонт нескольких объектов Межрайонной больницы №1.

В главном корпусе больницы заменены сети горячего и холодного водоснабжения, которые никогда раньше не ремонтировались. В родильном отделении – новые полотенцесушители, смесители и душевые.

Капитальный ремонт провели в Лендерской врачебной амбулатории, которая находится в двухэтажном здании, построенном почти 60 лет назад, и никогда не видела ремонта. На первом этапе в здании заменили оконные блоки, подоконники, козырёк над главным входом, отремонтировали крыльцо: покрасили и положили плитку, сделали пандус для маломобильных граждан, обновили фасад, сделали отливы, облицевали откосы. Также отремонтировано крыльцо в детское отделение, тамбур, холл, лестничные клетки и кабинеты.

В Ругозерской врачебной амбулатории обустроен пандус, отремонтирована входная зона и установлены снегозадержатели на крыше над входом.

Ремонт в Ругозере выполнен сверх плана на 2023 год. Всего же по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии до конца года завершатся капитальные ремонты на 34 объектах медицинских организаций,

- отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Фото: https://gov.karelia.ru