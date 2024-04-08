08 апреля 2024, 21:22
Камневоз с лопнувшим колесом едва не въехал в лоб легковушки
Жесткое ДТП произошло вечером 8 апреля перед Педасельгой
Вечером 8 апреля на трассе в районе Педасельги произошла жесткая авария. Фотографии опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На снимках – опрокинутый в кювет большегруз, кабина которого сильно смята.
Очевидцы рассказали, что каким-то чудом никто не погиб. У камневоза на ходу лопнуло колесо, он шел лоб в лоб с «тойотой», но встречный водитель смог уклониться от смертельного столкновения.
В результате грузовик задел легковушку по касательной, но сам вылетел с дороги. Камни придавили кабину, очевидцы пишут, что у обоих водителей сегодня «новый день рождения». // фото: ««ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте