Камневоз с лопнувшим колесом едва не въехал в лоб легковушки

Вечером 8 апреля на трассе в районе Педасельги произошла жесткая авария. Фотографии опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На снимках – опрокинутый в кювет большегруз, кабина которого сильно смята.

Очевидцы рассказали, что каким-то чудом никто не погиб. У камневоза на ходу лопнуло колесо, он шел лоб в лоб с «тойотой», но встречный водитель смог уклониться от смертельного столкновения.

В результате грузовик задел легковушку по касательной, но сам вылетел с дороги. Камни придавили кабину, очевидцы пишут, что у обоих водителей сегодня «новый день рождения». // фото: ««ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте