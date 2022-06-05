«КАМИ»: расскажем простыми словами о работе печи

Камин – это современно, стильно, уютно. Печь – это тепло и по-домашнему. Вы захотели приобрести печь или камин, но не знаете, с чего начать.

Как один из вариантов, можно найти через знакомых или в интернете печника, рассказать свою задумку и надеяться на его профессионализм, но есть шанс нарваться на недобросовестного работника.

Второй вариант – обратиться в печной центр «Ками». Специалисты Печного центра поделились советами:

- Первым этапом, вы приходите в наш проектный отдел и рассказываете свою задумку и потребности. После уточняющих вопросов согласовывается время и проектировщик приезжает на объект, проводит замеры, что бы создать 3D модель будущей печи в точности с параметрами дома. По результатам поездки заполняется техническое задание на проектирование.

Когда модель готова и создан проект, с вами уточняют все детали дизайна, уровень сложности работ, комплектующие, объясняют причины, если не получится реализовать некоторые параметры (зачастую, это связано с пожарной безопасностью). После того, как вы утвердите все нюансы и будете довольны визуализацией и проектом, начинается работа.

На объект приезжают наши печники, которым можно задавать любые вопросы в процессе строительства. Они расскажут простыми словами о работе печи, ответят на вопросы, и, если возникнут непредвиденные обстоятельства, обязательно согласуют с вами эти моменты.

И вот печь построена, но это ещё не всё. Печник проводит инструктаж по пожарной безопасности, рассказывает и напоминает о дополнительных мерах безопасности в виде датчика угарного газа, термометра или огнетушителя, а так же рассказывает о правилах эксплуатации печи. Но не стоит бояться, что теперь вы остались один на один с печью.

В печном центре «Ками» мы всегда даём гарантию на работы. Если что-то случится по нашей вине, мы обязательно разберёмся с этим вопросом. Если после постройки печи вы начнёте ею пользоваться только, например, через 3 месяца, то очаг опечатывается, и гарантия начинается с момента эксплуатации.

Покупать печь не сложно и не страшно, если обращаться к профессионалам.

Печной центр «Ками»

Лесной проспект, д. 51

Телефон: 8(8142)555-655

Электронная почта: mail@kamicenter.ru

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