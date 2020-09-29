Как выглядит Алексей Панин после пластической операции

43-летний актер Алексей Панин решился на пластическую операцию. То ли чтобы вернуть молодость, то ли чтобы вернуть себя в СМИ, которые стали о нем забывать.

Фотографии своего преображения Панин опубликовал в сети. Но, кажется, никого этим особо не впечатлил. Заметной разницы в фото «до» и «после» не заметили. Хотя сам актер остался доволен результатом и делится новыми селфи в сети.

Панину удалили морщины и сделали легкую подтяжку. Стал ли он привлекательнее – судить вам.

Можно вспомнить, что год назад, прошлым летом, Панин опубликовал на своей странице в Instagram свое фото в полупрозрачном платье. В подписи к снимку актер заявил, что сделал операцию по смене пола. Причём оставшиеся после якобы проведённой процедуры органы Панин великодушно предложил своим подписчикам.

Ранее Панин не раз попадал в отделения полиции за дебоши, драки, погромы и другие нарушения.

Так, в 2011 году актер устроил драку в одном из кафе Нижнего Новгорода. Причиной стало то, что сотрудники заведения не узнали актёра и не пустили его без очереди. Год спустя в Туапсе Панин разгромил бар, забыв, что за несколько часов до этого сам угощал посетителей дорогим алкоголем.

Доставалось кафе, ресторанам, барам, гостиницам и даже самолетам. Последняя нашумевшая выходка случилась в августе 2018 года, когда актёр устроил дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Как сообщал РЕН ТВ, находившийся в нетрезвом состоянии Панин разгуливал по салону воздушного судна, игнорируя требования стюардов. В итоге разбираться с актёром пришлось полицейским.

Амплуа актера уже давно – не кинороли, а дебоши, скандалы, драки, ДТП и порноролики в сетях.