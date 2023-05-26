Как похудеть и не нарваться на шарлатанов в Петрозаводске

Искали хороших специалистов в столице Карелии и нашли

Фото от Freepik.ru

Огромные деньги зарабатывают блогеры и новоиспеченные нутрициологина теме «похудения». Доверчивые девушки переводят деньги за участие в марафонах, никогда не видя своего наставника. Ведутся на яркие фотографии «до и после», обещания сногсшибательной фигуры за две недели, а ведь за аккаунтом «гуру диетологии» может скрываться обыкновенный мошенник. Потерять деньги - это еще полбеды, а если потом придется лечиться после использования сомнительных методов? Кому доверить свое тело и не опасаться за здоровье и кошелек? Расскажем о поисках профессионалов в Петрозаводске.

Тот, кто хоть раз сидел на диете, знает, как это сложно – сбросить хотя бы несколько килограммов. А если они вернулись, худеть второй, третий раз еще сложнее. С годами приходит понимание: пищевая зависимость – такая же, как алкогольная или наркотическая. А может быть, сильнее. Ведь есть хочется всегда. Заморить этого ненавистного внутреннего червячка уже невозможно. Он постоянно требует новой порции. Желательно, послаще и пожирнее.

Окружение, как правило, в борьбе за идеальную фигуру помогает плохо. Счастье, если найдется человек, поддерживающий начинания: готовый вместе с вами пойти в спортзал или погрызть морковку вместо пироженки с кофе. В основном, ближний круг делится на два лагеря, одни говорят: «Зачем тебе это надо? Ты и так красивая», вторые: «Ничего не получится, забей, съешь шоколадку». И те, и другие не мотивируют.

А лето между тем на пороге. И снова, как страшный сон, необходимость носить утягивающее белье, корсеты… А пляж? Невыносимо видеть этих худющих девочек в красивых бикини, в то время как тебе приходится надевать слитный купальник бабушкиных расцветок. Просто других на 56 размер не шьют.

Комплексы, связанные с лишним весом, неуверенность в себе, непринятие своего тела – это только первые звоночки. Не надо доводить до депрессии, приступов булимии или анорексии. Мы нашли прекрасных специалистов в клинике «ИРИС». Она находится в Петрозаводске на Древлянке, ул. Попова, 15.

Психотерапия при лечении ожирения - это то, что поможет правильно начать работать над собой. В «ИРИСЕ» также работают опытные диетологи: сочетание правильных психотерапевтических установок и разработка идеального режима питания именно для вас принесут долгожданный результат. Вы обретете не только легкое тело, но и гармонию в душе. Стройность – она начинается с головы.

Звоните в «ИРИС». Телефоны: +7 (911) 43-56-777, 8 (8142) 27-55-27.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.На правах рекламы. На правах рекламы. ООО ММЦ ИРИС. ИНН: 1001314026.