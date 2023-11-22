Как пенсионеры Карелии могут вернуть деньги за проезд к месту отдыха

Раз в два года неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, могут имеют право на компенсацию за проезд к месту отдыха. Возмещение расходов на проезд в общественном междугороднем транспорте возможно двумя способами. Об этом рассказала управляющий Отделением Социального фонда по Республике Карелия Юлия Ермакова в прямом эфире.

Пенсионер может самостоятельно приобрести билеты на водный, железнодорожный, автомобильный или авиатранспорт, а затем обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда за получением компенсации своих расходов. И второй способ – гражданин может заблаговременно обратиться в клиентскую службу Соцфонда за получением специальных талонов, которые затем необходимо обменять на проездные билеты в железнодорожной кассе,

– пояснила Юлия Ермакова.

Обратиться за получением талонов нужно не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов, также нужно заранее определить маршрут. В талоне будет прописано, из какого города пенсионер выезжает и куда направляется. Поэтому, если талон взят на проезд из Кондопоги в Москву, то обменять его на билет из Петрозаводска в Москву не удастся. Нужно сразу брать талон на проезд из Петрозаводска в Москву.

Также Юлия Ермакова отметила, что при следовании к месту отдыха за пределы России компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала или автостанции.

Прямой эфир «ЦУР объясняет» посмотреть полностью можно здесь.

//Фото: ЦУР Карелии