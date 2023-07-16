16 июля 2023, 16:38
Кабаны загнали любителей тихой охоты на дерево
Сбор грибов в подмосковном лесу прервало стадо диких свиней
В Подмосковье грибники спаслись от стада кабанов на дереве.
Процесс сбора грибов прервали неожиданно появившиеся кабаны. Люди в страхе залезли на дерево и наблюдали, как рядом с ними один за другим появляются дикие свиньи.
«Они сожрут нас сейчас»,
- говорит одна из женщин.
Встречу с лесными обитателями грибники засняли на видео. Запись опубликовал телеграм-канал «Подмосква».
Через какое-то время животные потеряли интерес к людям и ушли.
Напомним, в Карелии охотника осудили за добытого взрослого кабана. // фото unsplash.com