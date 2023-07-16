Кабаны загнали любителей тихой охоты на дерево

В Подмосковье грибники спаслись от стада кабанов на дереве.

Процесс сбора грибов прервали неожиданно появившиеся кабаны. Люди в страхе залезли на дерево и наблюдали, как рядом с ними один за другим появляются дикие свиньи.

«Они сожрут нас сейчас»,

- говорит одна из женщин.

Встречу с лесными обитателями грибники засняли на видео. Запись опубликовал телеграм-канал «Подмосква».

Через какое-то время животные потеряли интерес к людям и ушли.

Напомним, в Карелии охотника осудили за добытого взрослого кабана. // фото unsplash.com